Cabras: "Io non vaccinato, Camera mi nega accesso ma farò ricorso"

"Mi è stato impedito l'accesso alla Camera perché non ho fatto il vaccino". A dirlo, interpellato dall'Adnkronos, è il deputato della componente del Misto 'Alternativa' Pino Cabras. L'ex esponente M5S ha ricevuto la solidarietà dei suoi colleghi, che questa mattina si sono presentati in Aula alla Camera con il lutto al braccio. "Non ho cercato di entrare con la forza, assolutamente. Ma denuncio il fatto che da tre giorni a questa parte, come milioni di ultracinquantenni che hanno scelto di non vaccinarsi, vedo precluso il mio accesso al luogo dove esercito le mie funzioni. Questo rappresenta un 'unicum' tra i parlamenti europei. Si è scelto di far scegliere al governo chi può votare e chi no. Tutto questo è preoccupante", attacca Cabras, usando parole dure nei confronti di Roberto Fico: "Il presidente della Camera, che una volta parlava di centralità del parlamento ma si è ridotto a fare lo scendiletto di Draghi, ha aperto un vaso di Pandora".

"Sono mesi e mesi - insiste il deputato di 'Alternativa' - che faccio frequentissimi tamponi: spesso ho fatto i molecolari. Allo stesso tempo moltissimi parlamentari vaccinati e non si contagiavano allegramente tra loro perché non facevano il tampone: non avevano questa incombenza burocratica. E' una deriva anti-scientifica sta punendo milioni di lavoratori. Il super green pass sul lavoro è un provvedimento ingiusto che il governo dovrebbe rimuovere quanto prima. Ma purtroppo sono come gli 'ultimi giapponesi': non sanno che la guerra mondiale è finita, hanno il colpo in canna ma lo stanno sparando sui lavoratori".

Cabras non ci sta e annuncia "iniziative, a vario livello": "Innanzitutto scriverò una lettera a Fico in cui ricordo l'inconsistenza delle basi scientifiche con cui ha assecondato una decisione stupida del governo. Inoltre presenterò ricorso, è la cosa che consiglio di fare anche a milioni di lavoratori. Prenderemo anche altre iniziative. Io in questo momento potrei entrare in qualsiasi parlamento dei 47 paesi del Consiglio d'Europa, tranne quello del mio paese. Girerò l'Europa per raccontare le assurdità del 'Draghistan'".

