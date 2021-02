Covid Calabria, 170 nuovi contagi e 7 morti: bollettino

(Adnkronos)

Sono 170 i nuovi contagi da coronavirus in Calabria secondo il bollettino di oggi. Registrati inoltre altri 7 morti. Scendono di 2 unità i ricoveri in terapia intensiva. Mentre 292 sono i guariti/dimessi. In totale i contagi da Coronavirus nella regione sono stati in tutto 35.855.

I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 79, Catanzaro 10, Crotone 6, Vibo Valentia 23, Reggio Calabria 52. Altra Regione o stato estero 0. Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 153. Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione civile.