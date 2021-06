Covid Calabria, 67 nuovi contagi e 1 morto: bollettino 23 giugno

Sono 67 i nuovi contagi da coronavirus registrati oggi, 23 giugno, in Calabria secondo il bollettino sull’emergenza Covid-19 diffusi dal dipartimento Tutela della salute della Regione, che parla anche di un decesso (per un totale di 1.221 vittime). Il bollettino, inoltre, registra +302 guariti e -236 attualmente positivi. Calano anche le persone in isolamento (-230), i ricoverati (-2) e le terapie intensive (-4). L'Asp di Cosenza comunica che "si registra un decesso a domicilio, avvenuto il 27 maggio 2021, di cui si è avuta notizia tramite flusso schede Istat di morte". I soggetti positivi di oggi a Reggio Calabria sono 6, di cui 2 migranti.