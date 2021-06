Sono 114 i nuovi contagi da Covid registrati oggi, 9 giugno, in Calabria, secondo il bollettino diffuso dal dipartimento Tutela della salute della Regione. Due i decessi, per un totale di 1.196 morti, mentre sono 271 guariti in più. Il bollettino, inoltre, registra -159 attualmente positivi, -149 in isolamento, -10 ricoverati e, infine, 13 persone in terapia intensiva (stabili rispetto a ieri).