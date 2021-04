Sono 156 i nuovi contagi da Coronavirus in Calabria secondo il bollettino di oggi, 19 aprile. Nella tabella si fa riferimento ad altri 12 morti. I guariti sono stati 349 nelle ultime 24 ore. In calo l'occupazione delle terapie intensive, tre in meno di ieri. Tra le province con il maggior numero di nuovi contagi Reggio di Calabria a 120, Cosenza a 24 e Crotone a 3.