Covid Calabria, oggi 185 contagi: bollettino 26 aprile

Sono 185 i nuovi contagi di coronavirus in Calabria secondo i dati del bollettino di oggi, 26 aprile. Si registrano altri 3 morti. Le persone risultate positive al covid in Calabria sono in tutto 58.291. I dati odierni fanno registrare 46 persone in terapia intensiva (dato stabile rispetto a ieri) e un aumento di 217 guariti/dimessi.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: Cosenza: casi attivi 8.160 (105 in reparto Azienda ospedaliera di Cosenza; 36 in reparto al presidio di Rossano;18 al presidio ospedaliero di Acri; 28 al presidio ospedaliero di Cetraro; 0 all'ospedale da Campo; 16 in terapia intensiva, 7.953 in isolamento domiciliare); casi chiusi 11.233 (10.790 guariti, 443 deceduti). Catanzaro: casi attivi 2.838 (57 in reparto all'Azienda ospedaliera di Catanzaro; 10 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 26 in reparto all'Azienda ospedaliera universitaria Mater Domini; 16 in terapia intensiva; 2.729 in isolamento domiciliare); casi chiusi 5.688 (5.573 guariti, 115 deceduti). Crotone: casi attivi 963 (45 in reparto; 918 in isolamento domiciliare); casi chiusi 4.333 (4.261 guariti, 72 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 435 (16 ricoverati, 419 in isolamento domiciliare); casi chiusi 4.434 (4.357 guariti, 77 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 2.391 (108 in reparto all'Azienda ospedaliera di Reggio Calabria; 33 in reparto al presidio ospedaliero di Gioia Tauro; 10 in terapia intensiva; 2.240 in isolamento domiciliare); casi chiusi 17.423 (17.143 guariti, 280 deceduti). Altra Regione o stato Estero: casi attivi 84 (84 in isolamento domiciliare); casi chiusi 309 (309 guariti).

I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 11, Catanzaro 16, Crotone 0, Vibo Valentia 1, Reggio Calabria 142. Altra Regione o stato estero 15. I 15 positivi del setting altra Regione o stato estero sono riferiti allo sbarco di migranti positivi avvenuto a Roccella Ionica. Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione civile.