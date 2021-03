Covid Calabria, oggi 300 contagi e 8 morti: bollettino 14 marzo

(Adnkronos)

Sono 300 i nuovi contagi da Coronavirus in Calabria secondo il bollettino di oggi. Da ieri sono stati registrati altri 8 morti.

Ad oggi sono stati fatti 619.309 tamponi nella Regione. In calo di due unità l'occupazione delle terapie intensive. I dimessi o guariti sono stati 146 nelle ultime 24 ore. Tra le province il maggior numero di nuovi casi si è registrato a Cosenza che ne ha avuti 115 in più da ieri, seguita da Catanzaro a 74, Reggio Calabria a 52, Crotone a 47 e Vibo Valentia a 12.