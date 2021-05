Covid Calabria, oggi 302 contagi: bollettino 4 maggio

Sono 302 i nuovi contagi di coronavirus in Calabria secondo i dati del bollettino di oggi, 4 maggio. Si registrano altri 5 morti. Dall'inizio della pandemia le persone risultate positive al covid nella regione sono 61.227. I dati giornalieri comunicati dal dipartimento Tutela della Salute registrano un paziente in più in terapia intensiva rispetto a ieri e 535 guariti/dimessi.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: Cosenza: casi attivi 7.577 (106 in reparto Azienda ospedaliera di Cosenza; 37 in reparto al presidio di Rossano; 3 in terapia intensiva al presidio di Rossano; 18 al presidio ospedaliero di Acri; 22 al presidio ospedaliero di Cetraro; 0 all'ospedale da Campo; 18 in terapia intensiva, 7.373 in isolamento domiciliare); casi chiusi 12.861 (12.390 guariti, 471 deceduti). Catanzaro: casi attivi 2.706 (41 in reparto all'Azienda sanitaria di Catanzaro; 8 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 20 in reparto all'Azienda ospedaliera universitaria Mater Domini; 10 in terapia intensiva; 2627 in isolamento domiciliare); casi chiusi 6.256 (6.135 guariti, 121 deceduti). Crotone: casi attivi 889 (34 in reparto; 855 in isolamento domiciliare); casi chiusi 4.751 (4.673 guariti, 78 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 428 (20 ricoverati, 408 in isolamento domiciliare); casi chiusi 4.613 (4.532 guariti, 81 deceduti).

Reggio Calabria: casi attivi 2.465 (95 in reparto all'Azienda ospedaliera di Reggio Calabria; 29 in reparto al presidio ospedaliero di Gioia Tauro; 9 in terapia intensiva; 9 in reparto al presidio ospedaliero di Melito; 2.323 in isolamento domiciliare); casi chiusi 18.288 (17.999 guariti, 289 deceduti). Altra Regione o stato estero: casi attivi 82 (82 in isolamento domiciliare); casi chiusi 311 (311 guariti). I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 64, Catanzaro 41, Crotone 55, Vibo Valentia 10, Reggio Calabria 132. Altra Regione o stato estero 0. Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile.