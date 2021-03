Sono 475 i nuovi contagi da Coronavirus in Calabria secondo il bollettino di oggi. Da ieri sono stati registrati altri 4 morti. In totale nella Regione da inizio pandemia sono stati fatti 650.863 tamponi da cui sono emersi 44.824 casi di positività al Covid. In leggera crescita l'occupazione delle terapie intensive con l'ingresso di un paziente in più. I dimessi e guariti sono stati 128.