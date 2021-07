Covid Calabria, oggi 56 contagi e zero morti: bollettino 14 luglio

Sono 56 i nuovi contagi da Covid registrati oggi, 14 luglio, in Calabria 2.260 tamponi effettuati. Lo riferisce il bollettino diffuso dal dipartimento Tutela della salute della Regione che segna anche zero morti e +111 guariti. Il bollettino, inoltre, registra -26 attualmente positivi, -28 in isolamento, +2 ricoverati e, infine, terapie intensive stabili (per un totale di 2). L'Asp di Crotone comunica che dei 5 soggetti positivi di oggi, 3 sono migranti. L'Asp di Reggio comunica che dei 3 soggetti positivi di oggi, 1 è migrante.