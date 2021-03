Covid, calano i contagi tra gli operatori sanitari

Contagi da coronavirus in calo tra gli operatori sanitari. Sono 2.336 i casi di Covid-19, l'1% dei 297.845 nuovi contagi registrati nelle 2 settimane dall'8 al 21 marzo. Il dato emerge dal report dell'Istituto superiore di sanità, che sottolinea comunque come "a causa della forte pressione sui dipartimenti di prevenzione, si continuano a registrare dei ritardi nella notifica e nell’aggiornamento tempestivo delle informazioni dei casi individuali, che rendono il quadro più recente in parte sottostimato sia per le nuove diagnosi che per i decessi".

Emerge però con chiarezza che "a partire dalla seconda metà di gennaio si osserva un trend in diminuzione del numero di casi negli operatori sanitari e nei soggetti con 80 anni e più, verosimilmente ascrivibile alla campagna di vaccinazione in corso".