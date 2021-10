Covid, Calenda: "M5S vuole tutto gratis? Stato non è Babbo Natale"

Il tweet del leader di Azione con il video di Conte che parla di richiesta in Parlamento per tamponi gratuiti

Green pass Italia obbligatorio e richiesta di tamponi gratis per i lavoratori, "il Movimento 5S chiede che tutto sia gratuito. Coltiva l’illusione di molti italiani che lo Stato sia un Babbo Natale che spende soldi propri e non dei cittadini. È il modello venezuelano". Questo il commento, in un tweet, di Carlo Calenda che condivide un video di un comizio del leader M5S Giuseppe Conte. Nelle immagini, l'ex premier afferma come il Movimento abbia chiesto "tamponi gratuiti, c'è una nostra proposta in Parlamento da sempre".

Di questa mattina la proposta avanzata sul tema dal blog di Beppe Grillo: "I lavoratori senza vaccino potrebbero essere 3-3,5 milioni, su 23 milioni di lavoratori, il 13%-15% circa. Se lo Stato decidesse, come auspicabile, di pagare i tamponi per entrare in azienda, per questi lavoratori, servirebbe circa 1 miliardo di euro fino a dicembre 2021", spiegava il fondatore M5S Beppe Grillo in un post dal titolo 'Su green pass serve pacificazione'.