Covid Campania, 1.175 nuovi casi e 21 morti: il bollettino

(Adnkronos)

Sono 1.175 i nuovi positivi registrati oggi, 29 gennaio, in Campania, 71 dei quali sintomatici. I tamponi processati oggi sono 14.380, di cui 2.021 antigenici (di questi, 105 sono risultati positivi). Il totale dei positivi in Campania dall'inizio dell'emergenza è 219.418 (di cui 1.167 antigenici), i tamponi complessivamente analizzati sono 2.397.782 (di cui 21.099 antigenici).



Nel bollettino odierno diffuso dall'Unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 21 decessi, dei quali 7 avvenuti nelle ultime 48 ore e 14 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. Il totale dei decessi in Campania dall'inizio della pandemia da Covid-19 è 3.725. Sono 3.101 i nuovi guariti in Campania.

Il totale dei guariti è 154.051. In Campania sono 95 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 1.425 quelli ricoverati in reparti di degenza.