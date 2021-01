Covid Campania, 1.178 nuovi casi e 26 morti: il bollettino

Sono 1.178 i nuovi contagi da coronavirus in Campania, secondo i dati dell'ultimo bollettino. Si registrano altri 26 morti.

Nel dettaglio, i tamponi processati oggi sono 15.933, di cui 1.656 antigenici (di questi, 84 risultati positivi). I tamponi complessivamente analizzati sono 2.367.290 (di cui 17.174 antigenici).

Sono 26 i nuovi decessi inseriti nel bollettino odierno dell'Unità di crisi della Regione Campania, 9 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 17 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. I morti in Campania dall'inizio della pandemia sono 3.699. Sono 1.390 i nuovi guariti: il totale dei guariti è 150.266. In Campania sono 107 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva e 1.447 i pazienti Covid ricoverati nei reparti di degenza.