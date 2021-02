Covid Campania, 1.603 nuovi contagi e 7 morti: bollettino

Napoli, 14 feb. (Adnkronos)

Sono 1.603 i nuovi contagi da coronavirus in Campania secondo il bollettino di oggi. Registrati inoltre altri 7 morti, di cui uno avvenuto in precedenza ma registrato ieri. Dei 1.603 nuovi positivi, 79 sono risultati sintomatici. I tamponi analizzati sono 19.987, di cui 3.116 antigenici. La percentuale di tamponi positivi sul totale dei tamponi analizzati è pari all'8,02%. I casi di positività al coronavirus complessivamente registrati in Campania dall'inizio della pandemia sono 242-916, di cui 3.065 antigenici; il totale dei tamponi processati è 2.669.884, di cui 63.288 antigenici.

Il totale dei morti in Campania supera le 4mila unità: sono 4.006 i campani deceduti dall'inizio della pandemia da Covid-19. I nuovi guariti sono 686: il totale dei guariti in Campania è 169.916. In Campania sono 111 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 1.322 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.