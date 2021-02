Covid Campania, 1.635 nuovi contagi e 26 morti: bollettino

Napoli, 10 feb. (Adnkronos)

Sono 1.635 i nuovi contagi da coronavirus in Campania secondo il bollettino di oggi. Registrati inoltre altri 26 morti, 14 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 12 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri.

129 nuovi positivi sono stati identificati da test antigenici rapidi. Dei 1.635 nuovi positivi, 85 sono sintomatici. I tamponi del giorno sono 20.912, di cui 2.898 antigenici. La percentuale di tamponi positivi sui tamponi complessivamente processati è pari al 7,8%. I positivi registrati in Campania dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono 236.231 (di cui 2.462 antigenici), i tamponi complessivamente esaminati sono 2.589.633 (di cui 50.231 antigenici).

Il totale dei deceduti in Campania dall'inizio della pandemia da Covid-19 è 3.954. I nuovi guariti sono 1.191, il totale dei guariti è 166.526. In Campania sono attualmente 103 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 1.486 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.