Covid Campania, 1.644 nuovi contagi e 41 morti: bollettino

Napoli, 8 mar. (Adnkronos)

Sono 1.644 i nuovi contagi da coronavirus in Campania secondo il bollettino di oggi, lunedì 8 marzo. Registrati inoltre altri 41 morti, 15 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 26 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri.

I tamponi analizzati oggi sono 11.398, di cui 1.450 antigenici. Il totale dei positivi in Campania dall'inizio dell'emergenza è 286.865 (di cui 8.529 antigenici), i tamponi complessivamente analizzati sono 3.102.497 (di cui 138.140 antigenici).

Il totale dei decessi in Campania da inizio pandemia è 4.505. Sono 1.291 i nuovi guariti: il totale dei guariti è 192.453. In Campania sono 148 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 1.425 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.