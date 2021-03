Covid Campania, 1.823 contagi e 35 morti: bollettino 15 marzo

(Adnkronos)

Sono 1.823 i contagi di coronavirus registrati oggi 15 marzo in Campania. I decessi secondo il bollettino quotidiano diffuso dall'Unità di crisi della Regione sono 35. Torna dunque sotto quota 2mila il numero dei nuovi positivi nella regione, ma la percentuale dei tamponi positivi resta sopra il 10%. Dei nuovi casi, 607 sono sintomatici. I tamponi analizzati oggi sono 12.652. La percentuale dei tamponi positivi sul totale dei tamponi processati è pari al 14,40%. Il totale dei positivi al coronavirus registrati in Campania dall'inizio dell'emergenza sale a 305.445 (di cui 10.818 antigenici), i tamponi complessivamente analizzati sono 3.263.727 di cui 164.268 antigenici).

Dei 35 decessi, 17 sono avvenuti nelle ultime 48 ore e 18 in precedenza, ma registrati ieri. Il totale dei decessi in Campania da inizio pandemia è 4.719. I nuovi guariti sono 1.737; il totale dei guariti è 203.680. In Campania resta stabile il numero dei pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 161, mentre aumenta il numero dei ricoverati in degenza, 1.542, +14 rispetto a ieri.