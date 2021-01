Covid Campania, 714 contagi e 25 morti: il bollettino

(Adnkronos)

Sono 714 i nuovi contagi da coronavirus in Campania secondo il bollettino reso noto oggi. Registrati altri 25 morti di cui 6 sono deceduti nelle ultime 48 ore e, spiega la nota, 19 morti in precedenza, ma registrati solo ieri.



Sono stati analizzati 7.758 tamponi, 232 dei quali antigenici (26 di questi sono risultati positivi). Il totale dei positivi in Campania dall'inizio della pandemia è 207.863 (di cui 156 antigenici), mentre il totale dei tamponi processati è 2.245.559 (di cui 2.605 antigenici).

Il totale dei morti in Campania dall'inizio della pandemia da Covid-19 è 3.395. Sono 1.138 i nuovi guariti: il totale dei guariti è 131.806. In Campania sono 94 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva e 1.448 i pazienti Covid ricoverati in degenza. Sono 656 i posti letto di terapia intensiva disponibili su base regionale e 3.160 i posti letto di degenza disponibili tra posti letto Covid e offerta privata.