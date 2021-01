Covid Campania, 968 contagi e 42 morti: il bollettino

(Adnkronos)

Sono 968 i nuovi contagi da coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania (68 dei quali sintomatici e 835 asintomatici) e 42 i morti inseriti nel bollettino odierno dell'Unità di crisi della Regione Campania, 17 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 25 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri.

I tamponi analizzati sono 15.343, di cui 1.302 test antigenici rapidi (di questi, 65 sono risultati positivi). Il totale dei positivi in Campania dall'inizio dell'emergenza è 209.482 (di cui 306 antigenici), il totale dei tamponi è 2.270.343 (di cui 5.599 antigenici).

Il totale dei morti in Campania dall'inizio della pandemia da Covid-19 è 3.471. Sono 1.940 i nuovi guariti: il totale dei guariti in Campania sale a 135.145. In Campania sono ricoverati in terapia intensiva 100 pazienti Covid, 1.448 i posti letto di degenza occupati.