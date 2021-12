1.150 nuovi casi, 9 morti, 22 ricoveri in terapia intensiva

Sono 1.150 i nuovi contagi da coronavirus emersi in Campania dall'analisi di 36.513 test, 9 i nuovi decessi registrati dall'unità di crisi regionale. In Campania sono 22 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 342 i posti letto di degenza occupati.