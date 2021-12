Sono stati 1.271 i contagi covid individuati nelle ultime 24 ore in Campania su 32.619 tamponi effettuati con un tasso di positività al 3.80%. Secondo i dati del ministero della Salute sono 5 le vittime in un giorno. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 312 mentre i pazienti ricoverati in terapia intensiva nelle ultime 24 ore sono 22.