Sono 3.250 i positivi ai test Covid individuati nelle ultima 24 ore in Campania su 14.021 tamponi effettuati. Secondo i dati del ministero della Salute sono 10 le vittime in un giorno, mentre sono 45 i pazienti ricoverati in terapia intensiva e 698 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.