1.304 contagi e 7 morti. E' questo l'ultimo bollettino covid della Campania, di martedì 14 dicembre. I nuovi casi sono emersi dall'analisi di 40.433 test. Dei 7 nuovi decessi, 6 avvenuti nelle ultime 48 ore e uno avvenuto in precedenza, ma registrato ieri. In Campania sono 28 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva e 381 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.