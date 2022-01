1.815 positivi individuati in 24 ore

Sono 11.815 i positivi ai test covid individuati in 24 ore in Campania su 105.508 tamponi effettuati con un tasso di positività che si attesta all'11.19% secondo l'ultimo bollettino del ministero della Salute. Si registrano altri 5morti. I ricoverati con sintomi nei raparti ordinari sono 1.031. Mentre i ricoverati in terapia intensiva sono 76.