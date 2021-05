Covid Campania, oggi 1.100 contagi e 24 morti: bollettino 13 maggio

Sono 1.100 i nuovi contagi da Coronavirus in Campania secondo il bollettino di oggi, 13 maggio. Nella tabella si fa riferimento ad altri 24 morti, di cui 5 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati 18.701 i tamponi molecolari con una percentuale di positività pari al 5,93%. Da inizio pandemia le vittime sono state 6.773 nella Regione. I guariti sono stati 2.054 nelle ultime 24 ore. In Campania sono 105 i pazienti Covid in terapia intensiva, 1.285 quelli nei reparti di degenza.