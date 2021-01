Covid Campania, oggi 1.401 contagi e 10 morti: bollettino

(Adnkronos)

Sono 1.401 i nuovi contagi di coronavirus in Campania secondo il bollettino di oggi, 31 gennaio. Si registrano altri 10 morti. I tamponi analizzati sono 17.094, di cui 2.192 antigenici. Il totale dei positivi in Campania dall'inizio dell'emergenza sale a 222.185, i tamponi complessivamente analizzati sono 2.432.221.

Dei nuovi decessi, 4 sono avvenuti nelle ultime 48 ore e 6 in precedenza ma registrati ieri. Il totale dei morti in Campania dall'inizio della pandemia da Covid-19 è 3.757. Sono 625 i nuovi guariti: il totale dei guariti è 156.006. In Campania sono 99 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 1.417 quelli ricoverati in reparti di degenza.