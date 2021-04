Covid Campania, oggi 1.912 contagi e 26 morti: bollettino 22 aprile

Sono 1.912 i contagi da coronavirus in Campania oggi, 22 aprile, secondo i dati del bollettino della regione. Daa ieri, registrati altri 26 morti. Nel dettaglio, i nuovi casi sono stati individuati dall'analisi di 20.078 tamponi molecolari. Dei 1.912 nuovi positivi, 559 sono risultati sintomatici o paucisintomatici. Tra i 26 decessi, 22 sono avvenuti nelle ultime 48 ore e 4 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. Il totale dei decessi in Campania da inizio pandemia è 6.095. I nuovi guariti sono 1.753, il totale dei guariti è 279.179. In Campania sono 143 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 1.541 i pazienti Covid ricoverati nei reparti di degenza.