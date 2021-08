Covid Campania oggi, 552 nuovi contagi: bollettino 11 agosto

Sono 552 i contagi da Covid registrati oggi, 11 agosto, in Campania su 16.659 test esaminati, secondo i dati dell'Unità di crisi della Regione. Il tasso di contagio sale al 3.31%, ieri era al 2,29%. Il bollettino odierno dell'Unità di crisi segnala anche una nuova vittima nelle ultime 48 ore; 3 in precedenza ma sono stati registrati ieri. In leggero calo le terapie intensive (ieri 16 posti letto occupati oggi 15), mentre le persone ricoverate negli altri reparti sono 284 (+14).

Complessivamente sono stati vaccinati con la prima dose 3.734.259 cittadini. Di questi 3.136.686 hanno ricevuto la seconda dose. Le somministrazioni effettuate sono state, in totale, 6.870.945.