Sono 628 i contagi da coronavirus in Campania oggi, 23 maggio, secondo i dati del bollettino della regione. Tra i nuovi positivi, 444 asintomatici e 184 sintomatici rilevati su 13.125 tamponi molecolari e 4.097 antigenici. Registrati altri 5 morti: 3 nelle ultime 48 ore, altri 2 in precedenza. Altri 1.116 guariti. I ricoverati in terapia intensiva sono 85, i pazienti covid negli altri reparti sono 967.