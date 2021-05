Covid Campania, oggi 649 contagi e 40 morti: bollettino 20 maggio

Sono 649 i nuovi contagi da coronavirus in Campania secondo il bollettino di oggi, 20 maggio. Registrati inoltre altri 40 morti, con 14 decessi avvenuti nelle ultime 48 ore e 26 avvenuti in precedenza, ma segnalati ieri. I tamponi molecolari analizzati sono 12.627.

Il totale dei decessi in Campania dall'inizio della pandemia da Covid-19 è 6.933. I nuovi guariti sono 1.574, il totale dei guariti è 331.774. In Campania sono 93 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 1.061 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.