Sono 919 i contagi da coronavirus in Campania oggi, 16 maggio, secondo i dati del bollettino della regione. Tra i nuovi casi, 666 sono asintomatici e 253 sintomatici. I positivi sono stati individuati su 15.653 tamponi molecolari e 5.071 antigenici. Si registrano 11 morti nelle ultime 48 ore. In terapia intensiva, 99 pazienti. Negli altri reparti sono ricoverate per covid 1.174 persone.