Covid Campania, scuola chiusa da 1 marzo: ordinanza De Luca

(Adnkronos)

Scuole chiuse in Campania da lunedì 1 marzo fino al 14 marzo per l'emergenza coronavirus. Il presidente della Regione Vincenzo De Luca ha infatti firmato l'ordinanza che dispone la sospensione dell'attività didattica in presenza dei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché nelle Università. La misura ha decorrenza da lunedì 1° marzo e fino a domenica 14 marzo. La misura era stata annunciata ieri dal governatore campano nel corso di una diretta Facebook.

Leggi anche Coronavirus Napoli, due casi di variante brasiliana al Cotugno

L'ordinanza firmata dal presidente della Regione De Luca prevede comunque lo svolgimento in presenza delle attività destinati agli alunni con bisogni educativi speciali o con disabilità "previa valutazione, da parte dell'Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento online con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza".

"Evitare tutte le occasioni di contatto con persone al di fuori del proprio nucleo abitativo che non siano strettamente necessarie e rimanere a casa il più possibile", la raccomandazione contenuta nell'ordinanza. La raccomandazione, rivolta alla popolazione, viene espressa "in conformità alle conclusioni del report settimanale 41 del Ministero della Salute e alla luce della conferma della circolazione di alcune varianti virali a maggiore trasmissibilità". E' notizia di oggi l'individuazione di due casi di variante brasiliana del coronavirus in altrettanti pazienti curati all'ospedale Cotugno di Napoli.