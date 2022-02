Covid Canada, protesta no vax a Ottawa: dichiarato stato di emergenza

Monta la protesta dei no vax in Canada. Il sindaco di Ottawa, Jim Watson, ha proclamato lo stato di emergenza dopo che il centro della città è stato paralizzato da giorni dal 'Freedom Convoy', la protesta dei camionisti contro le restrizioni introdotte per contenere la diffusione dei contagi di Covid-19. Watson chiede così l'aiuto del governo centrale e di altre giurisdizioni. Lo stato di emergenza permette inoltre modalità alternativa per acquistare prodotti di prima necessità e utili a chi lavora in prima linea.

Migliaia di manifestanti sono scesi di nuovo in piazza a Ottawa nel fine settimana, unendosi a un centinaio che erano rimasti dallo scorso fine settimana. I residenti di Ottawa sono furiosi per lo squillo incessante di clacson e interruzioni del traffico, mentre la polizia lo ha definito un "assedio" che non è riuscito a gestire. Il "convoglio dei camion della libertà", come lo hanno definito i manifestanti, ha attirato il sostegno di molti repubblicani negli Stati Uniti, tra cui l'ex presidente Donald Trump, che ha definito il primo ministro canadese Justin Trudeau un "pazzo di estrema sinistra" che ha "distrutto il Canada con folli mandati anti Covid".