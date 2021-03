Covid, Cannito: "Estate alle Maldive per fuggire alla psicosi italiana".

"Non so bene ancora cosa farò questa estate. Come ogni anno mi piacerebbe fermarmi qualche giorno alle Maldive con la mia compagna, Rossella Brescia. Ho bisogno di respirare, di staccare, di uscire da quella psicosi, da quell'ansia tutta italiana e soprattutto tagliare i ponti con le notizie h24 che parlano solo di covid. Notizie, informazioni da cui siano sommersi e soffocati quotidianamente". E' quanto ha dichiarato all'Adnkronos il regista e coreografo Luciano Cannito direttore nella capitale dell'Art Village, alla guida della Roma City Ballet Company.