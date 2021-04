Covid, Cannito: "tutto esaurito all'Art Village per riapertura, coprifuoco alle 22 lede libertà costituzionali'

"Tutto esaurito all'Art Village di Roma per la riapertura del nostro auditorium. Doppio spettacolo e mercoledì replicheremo. Si tratta di un segnale assolutamente positivo, i cittadini non hanno più timore di uscire e di partecipare agli eventi. Sentono fortissima la necessità di riappropriarsi della loro vita ed anche del teatro". E' quanto ha dichiarato all'Adnkronos Luciano Cannito, alla guida nella capitale dell'Art Village, l'Accademia Internazionale di Arti Performative.

Non nasconde Luciano Cannito che fare il secondo spettacolo per il coprifuoco decretato alle 22 "è indubbiamente complicato. A mio avviso il coprifuoco rimane un problema, andrebbe eliminato - ha spiegato ancora- Sembra quasi che le chiusure, anche quelle dei ristoratori, siano motivate da un principio ideologico e a mio avviso, non ci sono partiti che tengano, rimane un principio inalterabile e indiscutibile, riguarda i principi fondamentali e costituzionali legati libertà dei cittadini".