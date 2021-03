Covid, Casini: "Sono ancora positivo"

(Adnkronos)

Pier Ferdinando Casini ancora positivo al coronavirus. "Sono ancora positivo, domani ho un altro tampone" per il Covid-19, dice il senatore in collegamento con 'L'Aria che tira' su La7. Si vede che questo virus, aggiunge, "su di me è ostico ad andare via".

La scoperta di essere positivo al Covid è arrivata intorno a metà febbraio, quando Casini - in collegamento da casa, sempre con la trasmissione de La7 - ha raccontato: "Sto bene, un po' di tosse fastidiosa ma la mente è lucida". Per l'ex presidente della Camera anche un breve periodo allo Spallanzani, prima di tornare a casa facendo sapere di essere "ancora positivo purtroppo, ma sereno e tranquillo. L'isolamento domiciliare è comunque meglio - ha scritto in quell'occasione Casini su Instagram -. Desidero ringraziare chi si è preso cura di me: i fantastici operatori sanitari e anche i tanti che si sono preoccupati e mi hanno mandato messaggi di affetto".

Poi, a inizio marzo, ospite a 'Un Giorno da pecora' su Radiouno Rai, Casini ha raccontato di stare "per fortuna ora abbastanza bene", sebbene sempre positivo. E sottolineando che, "naturalmente, la soluzione è solo una: quella dei vaccini, tutto il resto sono chiacchiere".