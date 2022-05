Covid, cena di gala per corrispondenti della Casa Bianca: numerosi contagiati

Una serie di casi di Coronavirus sono stati riscontrati qualche giorno dopo la partecipazione all'esclusiva "cena riservata ai corrispondenti della Casa Bianca nel fine settimana" a cui ha presenziato anche il presidente Joe Biden. Lo ha dichiarato, come riporta il New York Times, Steven Portnoy della CBS News Radio, presidente dell'associazione dei professionisti a cui era dedicato l'evento che per la pandemia negli ultimi due anni era stato sospeso.

II partecipanti a quell'evento esclusivo dovevano solo dimostrare di essere vaccinati per entrare senza fare alcun tampone né molecolare né antigenico. L'uso della Ffp2, inoltre, era facoltativo.