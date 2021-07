Crescono i contagi in Italia e, con loro, il numero dei ricoveri. E a finire in ospedale sono in maggioranza non vaccinati o persone in attesa della seconda dose. Questo quanto emerso dall'analisi degli ultimi dati dell'Iss per il periodo 21 giugno - 4 luglio: su 941 nuovi ricoverati, infatti, 722 sono quelli privi di vaccino. Più evidenti le differenze nelle terapie intensive.