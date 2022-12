Covid, Ciccozzi: "Chi gufa sul Natale sbaglia"

"Sul fronte Covid stiamo assistendo ad una endemizzazione con piccole ondate: l'ultima si è conclusa da poco, come dimostrano i dati settimanali. Ci potranno essere piccole ondate anche in futuro con rapide discese, il virus si adatta. C'è poi anche un fattore che stiamo forse sottovalutando", cioè che "gli anziani si stanno rimettendo la mascherina quando escono o prendono i mezzi e l'effetto è evidente anche sull'influenza che sta colpendo soprattutto i bambini. Natale? Nessun catastrofismo, ci saranno italiani a letto con l'influenza, ma come ci sono sempre stati. Direi che anche i 'gufi' sbagliano". Così all'Adnkronos Salute Massimo Ciccozzi, responsabile dell'Unità di Statistica medica ed epidemiologia molecolare della Facoltà di Medicina e chirurgia del Campus Bio-Medico di Roma, commentando il report Covid della Cabina di regia Iss-ministero della Salute.