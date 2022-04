Covid Cina, a Shanghai altri 7 morti e quasi 19.000 contagi

Shanghai conferma altri sette decessi per Covid-19 , dopo quelli comunicati ieri, e quasi 19.000 nuovi casi dopo un'impennata di contagi che ha portato le autorità a imporre rigide restrizioni per tentare di contenere le infezioni. Secondo i dati della Commissione sanitaria di Shanghai nelle ultime 24 ore sono 18.901 i contagi accertati, compresi 16.407 relativi a pazienti asintomatici e 2.494 casi confermati di trasmissione locale del coronavirus. Stando alle autorità tutte le persone decedute soffrivano di malattie croniche o patologie gravi, come cancro ai polmoni e diabete, e sono 52 i pazienti Covid ricoverati in condizioni gravi a Shanghai.

In tutto il gigante asiatico la Commissione sanitaria nazionale ha confermato 19.819 contagi - 2.753 casi confermati di trasmissione locale del coronavirus e 17.066 relativi a pazienti asintomatici - mentre sono 30.773 i pazienti Covid ricoverati in ospedale. Dall'inizio della pandemia la Cina ha confermato 4.655 decessi.