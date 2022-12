Covid, Cina annuncia stop a misure più drastiche

La Cina ha annunciato l'annullamento di una serie di misure tra le più drastiche per il contenimento del covid. I positivi al virus potranno così isolarsi a casa, mentre le suole dove non sono stati presenti focolai torneranno all'insegnamento in presenza. Meno blocchi a edifici, distretti, quartieri. La decisione di Pechino arriva dopo le forti proteste, ma anche per le conseguenze negative sull'economia.