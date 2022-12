Covid Cina, Bassetti: "In Italia virus all'angolo, evitiamo fuoco di ritorno"

"Non importiamo nuovi problemi. Nessun allarme ma giusta osservazione e poi stimolare chi non l'ha fatta a farsi la quarta dose"

"I dati italiani" dell'ultimo monitoraggio Covid della Cabina di regia Iss-ministero della Salute "sono quelli di un virus all'angolo, quindi sforziamoci di non importare nuovi problemi dalla Cina. In Italia la situazione è molto tranquilla e il Covid non è più un problema come ci dicono gli ultimi numeri. Evitiamo un fuoco di ritorno. Nessun allarme ma giusta osservazione e poi stimolare chi non l'ha fatta a farsi la quarta dose di vaccino". Così all'Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore Malattie Infettive dell'ospedale San Martino di Genova.

"Il governo continui a stimolare l'Europa - dice Bassetti in vista della riunione oggi al ministero della Salute dell'Unità di crisi - affinché faccia di più sui controlli dei voli provenienti dalla Cina, questo non per bloccare i passeggeri ma per intercettare se c'è qualcosa che non va e muoversi rapidamente su nuove varianti resistenti e di conseguenza l'aggiornamento dei vaccini. Quello italiano è stato il primo governo d'Europa a muoversi".