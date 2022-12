Covid Cina, Burioni: "Salvini ha ragione, servono misure europee"

"Il ministro Matteo Salvini ha ragione". Di fronte alla situazione Covid in Cina, "le misure devono essere prese a livello europeo". Così in un tweet il virologo Roberto Burioni, docente all'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, commentando il post in cui il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha osservato che "l'Italia non può essere l'unico Paese a fare controlli anti Covid negli aeroporti per chi arriva dalla Cina", spiegando di essere "in contatto con la commissaria europea ai Trasporti, Adina Vălean", alla quale ha "chiesto che verifiche ed eventuali limitazioni siano applicati in tutta Europa".