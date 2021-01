Covid Cina, contagiata viaggia in aereo: un anno di reclusione

(Adnkronos)

Un anno di reclusione. E' questa la pena inflitta da un tribunale cinese ad una donna che ha nascosto i sintomi del Coronavirus prima di imbarcarsi su un volo partito dagli Stati Uniti per la Cina. Stando a quanto riferisce il 'Global Times', la donna aveva preso un antipiretico prima di imbarcarsi e aveva rivelato i sintomi della malattia solo all'arrivo in Cina, dove poi si era sottoposta a test ed era risultata positiva. Per 63 persone era quindi scattato l'obbligo di quarantena.