Covid Cina, Crisanti: "Endemico non vuol dire innocuo"

"Le notizie che vengono dalla Cina ci dimostrano che endemico non vuol dire innocuo. Molto spesso ci si chiede cosa abbiamo imparato dal Covid: da quello che fa il governo la risposta è poco". Lo ha detto il senatore del Pd Andrea Crisanti intervenendo in Aula a seguito dell'informativa del ministro della Salute.

"Il ministro Schillaci aveva promesso, tra l'altro, uno stanziamento per il potenziamento dei pronto soccorso, cosa che non è avvenuta - ha sottolineato Crisanti - e che dimostra quali sia il grado di attenzione per sostenere l'efficienza del sistema sanitario nazionale. Al contrario, sono state progressivamente smobilitate tutte le efficaci misure adottate finora per contrastare la pandemia".