Covid Cina, gli esperti: "9mila morti al giorno, picco il 13 gennaio"

Per i britannici di Airfinity, dal 1 dicembre sono circa 100mila le persone decedute per il virus

Novemila decessi per Covid-19 ogni giorno. Tanti, secondo gli esperti di malattie infettive della britannica Airfinity, sono le morti che si stanno registrando in Cina dopo la decisione del presidente Xi Jinping di mettere fine alla politica del Covid-zero. Si tratta di un numero di decessi praticamente raddoppiato rispetto a una settimana fa. Secondo gli esperti britannici, dal primo dicembre sono morte in Cina circa 100mila persone dopo essere state contagiate dal Covid-19, mentre sono stati 18,6 milioni i contagi, ha affermato Airfinity in una nota.

Airfinity prevede che le infezioni da Covid in Cina raggiungano il loro primo picco il 13 gennaio con 3,7 milioni di casi al giorno.