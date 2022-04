Impennata dei casi Covid a Shanghai con quasi 19.000 nuovi casi e altri sette decessi. Le autorità hanno imposto rigide restrizioni per tentare di contenere le infezioni. Stando alle autorità tutte le persone decedute soffrivano di malattie croniche o patologie gravi, come cancro ai polmoni e diabete, e sono 52 i pazienti Covid ricoverati in condizioni gravi.