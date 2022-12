Covid Cina, niente più test negativo per ufficio e supermercati

Niente più test negativo al Covid per poter entrare nei supermercati a fare la spesa, per andare in ufficio a lavorare o per prendere la metropolitana. Lo hanno deciso le autorità di Pechino allentando le restrizioni introdotte per evitare la diffusione del coronavirus dopo una serie di proteste di piazza a livello nazionale contro la politica Covid-zero introdotta dal presidente Xi Jinping. "Pechino si prepara di nuovo alla vita", recita un titolo del quotidiano governativo 'China Daily', aggiungendo che le persone stanno "gradualmente abbracciando" il lento ritorno alla normalità.

La nuova linea di Pechino segue le proteste di piazza, ma anche la consapevolezza che la malattia causata dal Covid-19 è diventata meno grave. Tong Zhaohui, direttore dell'Istituto di malattie respiratorie di Pechino, ha affermato che l'ultima variante di Omicron ha causato meno casi di malattia grave rispetto all'epidemia di influenza globale del 2009, secondo quanto ha riportato la televisione di stato cinese.