Covid Cina, oggi 140 contagi: allarme da Xi'an

La Cina registra 140 nuovi contagi da coronavirus, il numero più alto negli ultimi 4 mesi. Si intensificano gli sforzi per evitare la nascita di focolai in diverse regioni, a cominciare dall'area della città di Xi'an, con 13 milioni di abitanti in lockdown da giorni. Tra i nuovi casi, 87 sono il risultato di trasmissione locale, con un incremento rispetto ai 55 del giorno precedente. A Xi'an, in particolare, dal 9 dicembre sono stati segnalati 330 contagi locali.Il contagio si sarebbe diffuso in almeno altre 5 città, come riferisce il Guardian, compresa Pechino.